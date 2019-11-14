Москва, , 15:07 — REGNUM Пять самых опасных для здоровья опций машины назвали специалисты издания «За рулём».

В зимнее время водители часто используют функцию подогрева кресел. Однако при частом и длительном перегреве области таза у мужчины может развится бесплодие. Поэтому не стоит злоупотреблять данной опцией.

Другой опасной функцией в автомобиле является кондиционер. Чрезмерное его использование может привести к простудным заболеваниям.

Как ни странно, но стеклоподъёмники и автодоводчики тоже несут в себе опасность. Бывают случаи, когда автодоводчики защемляли пальцы пассажирам. Что касается электрических стеклоподъёмников, то, согласно статистики, в Соединённых Штатах с 1985 по 2002 год от них погибло полсотни детей.

Также опасность может представлять функция автоматической парковки. При интенсивном движении на улице эта опция может привести к ДТП. Это связано с тем, что автопаркинг работает медленнее опытного водителя.

Если автовладелец ставит свою машину в гараж, который встроен в жилой дом, то при случайной активации опции дистанционного запуска двигателя гараж, а потом и дом может заполнится опасными выхлопными газами, что может привести к отравлению или даже смерти жильцов.

Напомним, компания BMW модернизировала опцию разблокировки центрального замка машины при помощи телефона. Теперь опция бесключевого доступа может быть активирована и на смарт-часах. Кроме того, с помощью неё можно получить доступ в кабину даже с разряженным гаджетом.

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