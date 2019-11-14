Улан-Удэ, , 14:24 — REGNUM В Бурятии заявляют о разработке прототипа коленного модуля, способного конкурировать с зарубежными аналогами. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства республики.

По словам директора центра протезирования и ортопедии «Салют Орто» Ивана Худякова, модуль позволит человеку ходить на протезе более естественно.

«Мы разработали прототип коленного модуля с гидравлическим, пневматическим или механическим управлением фазой переноса с раздельной регулировкой сопротивления сгибанию и разгибанию… Его геометрия позволяет коленному модулю разгибаться более чем на 150 градусов. Человеку будет более комфортно использовать его в автомобиле или при ходьбе», — рассказал он.

Директор отметил, что они готовы выпускать модуль серийно, для чего совместно с правительство республики подписано соглашение с подразделением Роскосмоса. Последние помогут изготовить сложные детали.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Бурятии разработали средство для лечения ран и ожогов, которое по своим характеристикам в разы превосходит зарубежные аналоги. Отмечалось, что разработка дешевле, и при этом дольше хранится.

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