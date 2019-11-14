Берлин, , 13:21 — REGNUM Автомобили немецкой компании Audi одержали победу в двух номинациях конкурса «Золотое рулевое колесо 2019» в Берлине. Об этом сообщили в пресс-службе автопроизводителя.

Audi A1 Sportback Audi-mediacenter.com

Призёрами стали модели A1 Sportback и e-tron. За них проголосовали читатели журнала Auto Bild, немецкой газеты Bild am Sonntag и других престижных изданий.

Audi A1 Sportback стал лучшим среди автомобилей компакт-класса, а электрокар Audi e-tron победил в номинации «Большой внедорожник».

«Мы очень гордимся тем, что являемся двукратным победителем. «Золотой руль» — желанная награда в нашей отрасли. Мы особенно рады, что полностью электрический Audi e-tron выиграл в своем классе, конкурируя с автомобилями с традиционными ДВС», — заявил на церемонии награждения член совета директоров AUDI AG Technical Development Ханс-Йоахим Ротенпилер.

Он отметил, что победа Audi e-tron является подтверждением правильной стратегии компании по электрификации своих автомобилей.

Напомним, в текущем году в конкурсе «Золотой руль» приняли участие 58 машин, которые были выпущены с начала октября 2018 года. Перед голосованием эксперты из разных стран проводили испытания каждой модели на автодроме в коммуне Шипкау в Германии.

Читайте также: Audi локализует в Китае производство более девяти моделей электрокаров