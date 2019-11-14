Вашингтон, , 12:59 — REGNUM Обновленную версию модели Razr представила компания Motorola. Это складной смартфон с двумя экранами, говорится в сообщении на сайте компании.

Модель названа «новым, радикально другим Razr», она осталась «раскладушкой», но получила возможности современного смартфона. На внутренней части устройства находится складывающийся 6,2-дюймовый OLED-дисплей. Снаружи есть еще один экран для быстрых действий. На нем можно переключить музыку или проверить сообщения.

Основная камера смартфона имеет разрешение 16 мегапикселей, фронтальная — пять мегапикселей. Устройство имеет чипсет Snapdragon 710, шесть Гб оперативной памяти и 128 Гб флеш-памяти, дактилоскопический сканер и аккумулятор емкостью 2 510 мАч.

Смартфону придали сходство с оригинальным Razr, в частности, похожий интерфейс. Продавать устройство начнут в январе 2020 года за минимальную цену в $1,5 тыс.

Читайте также: Apple представила MacBook Pro с 16-дюймовым экраном