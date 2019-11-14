Лондон, , 12:45 — REGNUM Модификация Black Badge станет последним автомобилем британской модели Rolls-Royce Ghost. Об этом сообщает пресс-служба автопроизводителя.

Rolls-Royce Ghost Black Badge Carscoops

В компании объявили, что дебют Black Badge состоится на выставке NEC. Таким образом, будет подведена черта под моделью нынешнего поколения Ghost.

Из подробностей о финальном Ghost известно, что седан приобретёт хромированную тёмную статуэтку «Дух восторга», а цвет кузова будет чёрным (оттенок Black Diamond). Другой информации об особенностях модели пока нет.

Вполне возможно, что агрегат Rolls-Royce Ghost останется прежним — 570-сильный двигатель V12 объёмом 6,6 л, который может разгоняться до 100 км/ч за 4,9 с. При этом максимальная скорость модели ограничена до 250 км/ч.

На данный момент британская компания проводит тесты модели следующего поколения, которая будет построена на фирменной платформе, тогда как в основе предшественника лежало шасси от BMW 7-Series.

Напомним, оборонная корпорация Hanwha Aerospace из Южной Кореи получила заказ от Rolls-Royce на поставку запчастей для производства авиационных двигателей для Boeing и Airbus. Контракт заключён на 25 лет. Сумма сделки равна 1 млрд долларов.

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