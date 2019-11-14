Вашингтон, , 12:53 — REGNUM Знаменитый американский разработчик игр Джон Кармак сообщил о своём уходе из компании Oculus. Официальное заявление он выложил на своей странице в Facebook 14 ноября.

Карман заявил, что теперь он будет заниматься «сильным искусственным интеллектом». Разработчик планирует работать из дома и привлекать собственного сыну к проекту.

Напомним, Джон Карман наиболее известен как один из основателей компании id Software. С 2013 года он работал техническим директором в Oculus и занимался разработкой устройств виртуальной реальности.