Лондон, , 11:51 — REGNUM Компания Morris Commercial «превратила» культовый британский фургон Morris J-type 40-х в электрокар. Об этом сообщается на портале Autoblog.

Morris J-type Autoblog

Корпус фургона, выпускавшегося с 1949 по 1961 год, сделан из углеродного волокна. Он расположен на новой модульной платформе, разработанной специально для электромобиля. Машина в стиле ретро оснащена, созданным в Великобритании, электромотором.

Облегчённый корпус и фирменная силовая установка позволяют получить неплохие характеристики. Так, на одном заряде автомобиль способен проехать 322 км.

Сообщается, что электрокар займёт нишу в сегменте Light Commercial Vehicle (лёгкого коммерческого транспорта). Грузоподъёмность Morris JE равна 1 т. При этом объём кузова составляет 5,5 куб. м. Для транспортировки груза автопроизводитель снабдил машину двумя специализированными транспортными тарами.

У фургона имеются как сдвижная боковая дверь, так и распашные задние створки.

Напомним, с 1949 года фургон оснащался четырехцилиндровым нижнеклапанным двигателем рабочим объёмом 1,5 л, который сочетался с 3-ступенчатой или 4-ступенчатой коробкой передач.

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