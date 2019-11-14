Москва, , 09:35 — REGNUM Серию дизель-электрических подводных лодок проекта 636.3, вооружённых крылатыми ракетами «Калибр», могут построить для Балтийского флота. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на несколько источников в кораблестроительной отрасли.

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По словам собеседников, в настоящее время этот вопрос осуждается в главном командовании. Отмечается, что появление на Балтийском флоте подобных подлодок «существенно усилит ударный потенциал РФ на Балтике».

В главном штабе ВМФ эту информацию пока не комментируют.

Как сообщало ИА REGNUM, до 2023 года для российского Военно-морского флота будет построено шесть дизельных подлодок проекта 636.3 «Варшавянка» с «Калибрами». Соответствующий контракт на их поставку был подписан в сентябре 2016 года в ходе международного военного технического форума «Армия-2016». Вся эта серия субмарин отправится на Тихоокеанский флот.

1 ноября 2019 года на АО «Адмиралтейские верфи» в Санкт-Петербурге одновременно были заложены две подложки данного проекта — дизель-электрические подводные лодки «Уфа» и «Магадан». Данные субмарины относятся к третьему поколению — это дальнейшее развитие проектов 636 и 877.

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Напомним, лодки проекта «Варшавянка» под водой развивают скорость 20 узлов. Предельная глубина погружения составляет 300 метров, а автономность плавания составляет 45 суток. Специально созданные для уничтожения субмарин и надводных кораблей противника, для обороны российских военно-морских баз, прибрежных и морских коммуникаций, подводные лодки вооружены шестью торпедными аппаратами калибра 533 мм, в боекомплект которых входят 18 торпед или 24 мины, а также крылатыми ракетами комплекса «Калибр-ПЛ».

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