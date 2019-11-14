Вашингтон, , 08:55 — REGNUM Автоконцерн Chrysler создаст три версии Jeep Wrangler с дизельным мотором. Об этом сообщает издание Car.ru.

Всего будет представлено три версии автомобиля с дизельным мотором: EcoDiesel, Rubicon и Sahara.

Джипы с комплектацией EcoDiesel будут оснащаться 260-сильным мотором рабочим объёмом 3 л. Агрегатируется двигатель с 8-ступенчатой коробкой «автомат». Передаточное число двух мостов (переднего и заднего) равно 3,73. Предположительно, на автомобиле с таким двигателем можно будет проехать расстояние более 800 км.

Jeep Wrangler Rubicon оснастят двухскоростной трансмиссией Rock-Trac. У этой версии передаточное число мостов составит 4,0.

Дизельный джип в комплектации Sahara также будет снабжён двухскоростной коробкой передач, но с передаточным числом 2,72.

В продаже Jeep Wrangler поступит в конце декабря 2019 года.

Напомним, в начале ноября текущего года на автосалоне Specialty Equipment Market Association (Sema) Show в Лас-Вегасе вседорожник Jeep Wrangler стал лучшим среди кроссоверов и внедорожников с приводом 4×4.

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