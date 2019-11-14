Красноярск, , 08:32 — REGNUM В Красноярском крае завершился ремонт наиболее проблемных и опасных участков федеральной трассы Р-257 «Енисей». Об этом 14 ноября сообщает региональный портал newslab.ru.

Дороги Иван Шилов © ИА REGNUM

Дорожные работы закончились на четырёх участках трассы: около города Дивногорска, в Новосёловском, Балахтинском и Ермаковском районах.

На участках осуществлялся ремонт дорожного полотна с использованием высокопрочного щебёночно-мастичного асфальтобетона.

На участке 61−72 км, под Дивногорском, также были отремонтированы система водоотведения, обочины и кюветы.

На участке 183−191 км, в Балахтинском районе, была восстановлена водопропускная труба, смонтированы новые барьерные ограждения, обновлены дорожные знаки и сигнальные столбики. Также были установлены новые павильоны и туалеты на остановках.

Работы ещё на трёх участках федеральной трассы Р-257 «Енисей» планируется завершить осенью 2020 года.

По данным федеральной службы статистики, Красноярский край входит в пятёрку лидеров среди регионов по качеству отремонтированных дорог.