Москва, , 08:29 — REGNUM Наибольшие повреждения в ДТП в России получают автомобили Porsche Macan. Об этом со ссылкой на страховую статистику сообщают «Известия».

Согласно статистике, при составлении которой учитывалась степень тяжести повреждений элементов передней части машин премиум-класса, у Porsche Macan оказывается 58,8% поврежденных деталей.

На втором и третьем местах этого рейтинга оказались немецкие модели BMW X4 (48,7%) и Audi Q5 (40,6%).

Четвертую строчку занимают автомобили Land Rover Discovery Sport (40%). Замыкает пятерку Jaguar F-Pace (38,9%).

Напомним, за период с января по сентябрь 2019 года в России на покупку автомобилей премиум-класса было потрачено 483 млрд рублей — это на 10% больше по сравнению с прошлым годом.

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