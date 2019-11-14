Петропавловск-Камчатский, , 08:00 — REGNUM Аварийный выход через торпедные аппараты отработан на атомном подводном крейсере «Тверь» в ходе учений. Об этом 14 ноября сообщили в пресс-службе Восточного военного округа.

Задачей подводников стало спасение экипажа из-за возгорания в одном из отсеков лежащей на грунте подлодки. Все нормативы, необходимые для выполнения данного вида операций, были успешно сданы.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 ноября дизельная подлодка Тихоокеанского флота в рамках учений провела успешную торпедную атаку по кораблям условного противника в Японском море.

Читайте ранее в этом сюжете: Доплыли. Военно-морская мощь Украины официально усилена двумя катерами США