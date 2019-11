Шэньчжэнь, Китай, , 05:26 — REGNUM Крупный южный китайский промышленный хаб город Шэньчжэнь ожидает запустить первую автобусную линию на топливных элементах уже в 2020 году, сообщает 13 ноября агентство Синьхуа.

Линия, как ожидается, станет первой, которая будет действовать в специальной зоне сотрудничества Шэньчжэня. Она будет запущена с первой половины 2020 года, а затем будет расширена на городские маршруты города общей протяженностью более 100 км. Первая водородная станция заправки также будет построена в указанной выше зоне.

Местная технологическая компания Shenzhen Bus Group Co., Ltd и Shenzhen Gas Group Co., Ltd., производящая транспорт на новых видах энергии подписали на днях рамочное соглашение соответствующего содержания. Напомним, что на конец 2017 года все муниципальные автобусы были электрическими.