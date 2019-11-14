Хоторн, США, , 05:10 — REGNUM SpaceX завершила испытания системы эвакуации космического корабля Crew Dragon, предназначенного для пилотируемых полетов. Об этом 13 ноября сообщает пресс-служба компании на странице в Twitter.

«Команды SpaceX и NASA в сейчас изучают результаты испытаний и работают над тем, чтобы продемонстрировать возможности по спасению при запуске Crew Dragon во время полёта», — говорится в сообщении.

Напомним, Crew Dragon рассматривают в США как альтернативу для пилотируемых полётов в космос. Первый запуск капсулы без экипажа на этом корабле состоялся в марте 2019 года.

Капсула будет использоваться спасения экипажа в случае самого неудачного сценария, при котором проблемы возникнут в момент, когда ракетные двигатели уже будут запущены на полную мощность.

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