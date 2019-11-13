Минск, , 20:21 — REGNUM Военное ведомство Белоруссии получило первые два российских многоцелевых истребителя поколения 4+ Су-30СМ, сообщает 13 ноября пресс-служба Министерства обороны республики.

На авиабазе в Барановичах приземлились первые два из двенадцати заказанных истребителей.

Воздушные машины прибыли из Иркутска. Взлетев там 12 ноября, они с двумя промежуточными посадками в Омске и в Подмосковье долетели до Белоруссии.

До конца ноября белорусские ВВС должны получить ещё два истребителя Су-30СМ.

Как сообщало ИА REGNUM, Вооруженные силы Белоруссии комплектуются преимущественно российской военной техникой. Ранее Белоруссия закупила 12 учебно-боевых самолетов Як-130 производства Иркутского авиазавода, комплексы ПВО С-300, системы армейской ПВО «Тор-М2», а также модернизированные танки Т-72БЗ, часть оборудования которых, в частности системы управления огнём, производится белорусскими предприятиями.

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