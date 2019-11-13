Стокгольм, , 20:16 — REGNUM Новый проект музыкального потокового сервиса Spotify, основанный на технологии дополненной реальности, позволит пользователям «прикреплять» музыкальные треки на стену. Об этом компания сообщила 13 ноября на сайте Magic Leap.

С его помощью пользователи смогут «разместить» в пространстве своих комнат альбомы, исполнителей и треки. Они будут создавать «звуковой пейзаж», таким образом организуя свою музыкальную библиотеку.

Magic Leap — это гарнитура дополненной реальности одноимённой компании. Она была представлена в декабре 2017 года.

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