Вашингтон, , 19:23 — REGNUM Microsoft выпустила ноябрьское обновление операционной системы Windows 10. Об этом 13 ноября сообщил портал Engadget.

Издание отмечает, что теоретически это второе большое обновление этой ОС в 2019 году, однако оно больше похоже на традиционный пакет внутренних обновлений Windows, а не на добавление каких-то новых и интересных функций.

Тем не менее, пользователи вполне смогут заметить ряд нововведений. Например Microsoft улучшила работу функции уведомлений, теперь пользователи смогут настроить её более детально.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что Microsoft начала тестирование кнопок в панели быстрого поиска Windows 10. Благодаря им пользователи смогут быстрее получать информацию о погоде, новостях, фильмах и т.п.

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