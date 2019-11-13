Сеул, , 19:34 — REGNUM Телевизор OLED южнокорейской компании LG был признан лучшим 4K-телевизором года. Об этом сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap со ссылкой на доклад Consumer Reports.

55-дюймовый телевизор LG с дисплеем OLED получил высшие оценки за качество изображения. Как и у всех OLED-телевизоров, эта модель имеет угол обзора в 180 градусов. Эксперты также отметили и высококачественный 3D-звук системы Dolby Atmos.

Эксперты Consumer Reports также отметили 65-дюймовый QLED-телевизор Samsung и 65-дюймовый ЖК-телевизор Sony в качестве лучших телевизоров, которые не оснащаются дисплеями OLED. Принципиальное отличие состоит в том, что QLED и LCD/LED телевизоры используют светодиодную подсветку экрана, в то время как в OLED-дисплеях каждый пиксель использует свою собственную подсветку.