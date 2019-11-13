Киев, , 17:50 — REGNUM Два патрульных катера типа «Island», переданные США после списания Украине, официально включены в состав ВМС Украины, сообщил 13 ноября заместитель Одесского городского головы Андрей Котляр на своей странице в Facebook.

По его словам, в Одессе в присутствии представителя НАТО Джозефа Пеннингтона, замминистра обороны Украины Анатолия Петренко и представителей местной администрации прошла торжественная церемония включения патрульных катеров, получивших названия «Славянск» и «Старобельск», в состав ВМСУ.

Кроме катеров, в состав ВМС украины было официально включено поисково-спасательное судно «Александр Охрименко».

В ходе церемонии временный поверенный в делах США на Украине Джозеф Пеннингтон пообещал, что США передадут Украине еще три списанных катера аналогичного типа.

Командование ВМС Украины заявляет, что катера будут вооружены боевыми модулями «Катран-М» с 30-мм автоматической пушкой ЗТМ-1, 30-мм автоматическим гранатометом КБА-117, 7,62-мм пулеметом КТ-7,62 и противотанковыми ракетами «Барьер».

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