Купертино, США, , 17:35 — REGNUM Американская компания Apple представила новый компьютер MacBook Pro с 16-дюймовым экраном. Информация о продукте появилась 13 ноября на официальном сайте производителя.

MacBook Pro Twittter@@verge

Новый MacBook Pro является самым большим ноутбуком Apple с 2012 года, когда компания прекратила выпуск MacBook с экраном 17 дюймов. Производитель позиционирует новинку как «лучший в мире» профессиональный ноутбук.

Как сообщается, компьютер оснащён дисплеем Retina с разрешением 3072×1920 пикселей, новой клавиатурой Magic Keyboard с механизмом «ножницы» и ходом клавиш в один миллиметр, а также микрофонами «студийного качества».

На ноутбук установлен 8-ядерный процессор, до 64 Гб оперативной памяти и SSD-накопитель объёмом до 8 Тб.

Ещё одним дополнением стало возвращение на клавиатуру физической кнопки ESC.Цена на новинку составляет от $2390 до $6099 в максимальной комплектации. Предзаказ на ноутбук уже открыт.