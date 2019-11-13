Беломорск, 13 ноября 2019, 16:54 — REGNUM Новейший российский корвет «Гремящий» проекта 20 385 прибыл на одну из военно-морских баз Северного флота для прохождения госиспытаний, сообщает 13 ноября пресс-служба флота.
Головной корвет проекта 20 385, построенный на Прибалтийском судостроительном заводе «Янтарь», прибыл в Беломорскую военно-морскую базу Северного флота.
«Сегодня в Беломорскую военно-морскую базу Северного флота для проведения государственных испытаний прибыл головной корвет проекта 20 385», — указано в сообщении пресс-службы. Уточняется, что корабль шёл в Белое море, преодолевая сложные метеоусловия.
Как сообщало ИА REGNUM, многоцелевой корвет «Гремящий» проекта 20 385 отличается оригинальной архитектурой и корпусом из композитных материалов, снижающими радиолокационную, акустическую и оптическую заметность корабля.
Кроме того, пусковые установки крылатых ракет «Калибр», которыми оснащён «Гремящий», уже рассчитаны на перспективные гиперзвуковые ракеты «Циркон».
Напомним, в конце октября строящийся на Прибалтийском судостроительном заводе «Янтарь» корвет «Гремящий» осматривал президент РФ Владимир Путин.
Читайте ранее в этом сюжете: В Приморье завершается модернизация боевого корабля первого ранга