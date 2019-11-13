Киев, , 17:01 — REGNUM Украинские формирования получили тысячи противотанковых комплексов «Корсар» и «Стугна», заявил представитель департамента военно-технической политики, развития вооружений и военной техники минобороны Украины полковник Владислав Шостак, сообщил 13 ноября специализированный ресурс «АрмияInform».

Он рассказал, что государственное конструкторское бюро «Луч» разработало две управляемые ракеты РК-3К и РК-3ОФ.

Ракета РК-3К используется в противотанковом комплексе «Корсар» оснащена тандемной кумулятивной боевой частью. Она пробивает броню толщиной не менее 550 мм.

Ракета РК-3ОФ разработана для применения с противотанковым комплексом «Стугна-П». Дальность выстрела составляет около 5 км, её бронепробиваемость составляет не менее 800 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в минобороны Украины рассказали, что ВСУ полностью укомплектованы радиолокационными станциями.

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