Токио, , 15:52 — REGNUM Японская автокомпания Aspark создала гиперкар Owl, который стал самым мощным серийным автомобилем в мире. Об этом сообщается на портале Motor1.

Гиперкар Owl Motor1

Гиперкар был представлен на автомобильном салоне в Дубае. Агрегат авто развивает максимальную мощность в более чем 2012 «лошадей». С 0 до 97 км/ч новинка набирает скорость за 1,69 секунды.

Агрегат авто состоит из четырех синхронных электродвижков на постоянных магнитах и 800-вольтовом аккумуляторе. Заправка электрокара от 44-киловаттного терминала осуществляется за 80 минут. От перегрева аккумулятор защищает специальная система, которая анализирует температуру каждой отдельной ячейки.

Автопроизводитель снабдил Owl зеркалами заднего обзора со встроенными видеокамерами и активным задним крылом, которое меняет своё положение при 150 км/ч. Кроме того, шасси машины изготовлено из лёгкого углеволокна и нержавеющей стали.

Весит авто всего 120 кг, а общая масса автомобиля составляет 1,9 т. Высота гиперкара — 990 мм.

Напомним, с января по сентябрь текущего года самым покупаемым электромобилем в России стал Jaguar I-Pace. За отчётный период в стране было куплено 106 новых электрокаров данной модели.

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