Тайюань , Китай, , 13:22 — REGNUM Китай запустил на орбиту сразу пять спутников дистанционного зондирования при помощи одой ракеты с космодрома Тайюань в провинции Шаньси на севере Китая, сообщает 13 ноября агентство Синьхуа.

Пять спутников «Нинся-1» были запущены ракетой-носителем «Чанчжэн-6» в 14:35 по Пекину 13 ноября. Все спутники являются частью коммерческого спутникового проекта компании Ningxia Jingui Information Technology Co., Ltd. и будут использоваться преимущественно для дистанционного зондирования.

Спутники и ракета-носитель разработаны компанией DFH Satellite Co., Ltd. и Шанхайской академией космических технологий. Нынешний пуск стал уже 318-й миссией ракет-носителей «Чанчжэн».