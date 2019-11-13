Пекин, , 13:07 — REGNUM Китай осуществил успешный запуск пяти спутников для дистанционного зондирования Земли «Нинся-1» с космодрома Тайюань в провинции Шаньси. Об успешном выведении на околоземную орбиту космических аппаратов 13 ноября сообщило Центральное телевидение Китая.

По данным источника, ракета-носитель «Чанчжэн-6» (Long March-6) осуществила признанный успешным старт в 14:35 по местному времени (09:35 мск).

Также сообщается, что спутники «Нинся-1» являются коммерческим проектом компании Ningxia jingui xinxi jishu, остальные подробности об аппаратах и их назначении не сообщаются.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее Китай провел успешный вывод на околоземную орбиту спутника «Цзилинь-1», который предназначен для дистанционного сканирования Земли, на твердотопливной ракете-носителе китайского производства «Куайчжоу-1А» (KZ-1A).