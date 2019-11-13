Берлин, , 13:08 — REGNUM Немецкий автопроизводитель BMW усовершенствовал функцию разблокировки центрального замка авто при помощи смартфона. Об этом 13 ноября сообщается на сайте CarsWeek.Ru.

Теперь доступ в кабину авто можно получить даже с разряженным телефоном. Система для открытия дверей авто, использует протокол NFC (Near Field Communication). Ее можно установить не только на телефон, но и на смарт-часы.

Кроме того, с помощью цифрового ключа можно запустить двигатель автомобиля. Для этого устройство с NFC нужно положить на площадку беспроводной зарядки. Пользоваться опцией на одной машине могут пять человек с пяти гаджетов, на которые владелец автомобиля предварительно переслал цифровой ключ.

В планах немецкой компании усовершенствовать опцию. Упростив автовладельцу доступ в автомобиль. Автопроизводитель намерен в будущем создать ключ, который позволит открывать двери, не доставая смартфон из кармана (сейчас гаджет приходится подносить к замку).

Напомним, в течение следующих двух лет BMW намерена построить в Германии сеть станций зарядки для электромобилей в количестве 4100 единиц. Половина из этих зарядных станций будет предназначена для сотрудников автокомпании.

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