Нюрбург, Германия, , 12:40 — REGNUM В сети появилось видео с испытаний обновлённого Mercedes-AMG E63 на трассе Нюрбургринг. Ролик опубликован на YouTube-канале Carspotter Jeroen.

Судя по видео, автопроизводитель решил протестировать прототипы в кузове седан и универсал. Можно отметить, что на тестируемых экземплярах нет радиаторной решётки Panamericana. Однако этот элемент обязательно будет на серийной модели. Также, несмотря на камуфляж, на рестайлинговых машинах заметны модернизированные фары с более острыми краями, чем на актуальной версии автомобиля.

Задняя часть авто имеет новые фонари, а также сдвоенные трапециевидные патрубки выхлопной системы.

Изображений салона новинки пока нет. Однако известно, что E-Class должен получить улучшенную информационно-развлекательную систему.

Обновлённое авто должно сохранить 603-сильный мотор Twin-Turbo V8 объёмом 4 л.

В продаже рестайлинговый E63 появится до конца 2019 года.

Напомним, в октябре текущего года в России было продано 3787 легковых машин компании Mercedes-Benz. Это на 15% меньше результата прошлого года.

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