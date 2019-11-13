Вашингтон, , 12:29 — REGNUM Apple может представить новый 16-дюймовый ноутбук MacBook Pro уже сегодня, 13 ноября 2019 года. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на инсадеров.

https://twitter.com/engadget/status/1194409751188299776

Источники издания утверждают, что стоимость новой версии устройства Apple будет примерно равна стоимости предыдущей модели. Таким образом, желавшим приобрести новый вариант MacBook Pro, возможно, не придётся беспокоиться по поводу того, что производитель использует событие как повод для поднятия цен.

Стоит отметить, что это не будет последним обновлением линейки Mac в 2019 году. Ранее СМИ сообщили, что в декабре 2019 года Apple также выпустит обновлённый Mac Pro.

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