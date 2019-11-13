Санта-Клара, США, , 11:13 — REGNUM Intel представила свои первые процессоры, ориентированные на обеспечение работы искуственного интеллекта в облаке. Об этом компания сообщила 13 ноября на своём официальном сайте.

Линейка получила название Nervana, а процессоры — модельные номера NNP-T1000 и NNP-I1000. Кроме того, Intel также представила новое поколение процессоров Movidius Vision, ориентированых на технологию компьютерного зрения. Согласно заявлениям производителя, эти процессоры обеспечат 10-кратное увеличение производительности и будут работать в 6 раз быстрее, чем решения, предлагаемые конкурентами.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что стоимость одного нового 18-ядерного процессора Intel составит менее $1 тыс. Ранее продукцию компании подобного уровня обычно можно было приобрести за сумму около $2 тыс.

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