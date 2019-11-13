Пекин, , 10:03 — REGNUM Китай провел успешный вывод на околоземную орбиту спутника «Цзилинь-1», который предназначен для дистанционного сканирования Земли, на твердотопливной ракете-носителе китайского производства «Куайчжоу-1А» (KZ-1A). Об этом 13 ноября сообщает Китайская корпорация аэрокосмической науки и промышленности (CASIC).

Также в сообщении CASIC уточняется, что запуск ракеты KZ-1A был произведён в 11:40 по местному времени (7:40 мск) с космодрома Цзюцюань, который находится в северо-западной китайской провинции Ганьсу.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, 12 ноября первый заместитель гендиректора госкорпорации Роскосмос Юрий Урличич заявил, что Россия и Китай сотрудничают в космической сфере в узком сегменте, который можно было бы расширить.