Абу-Даби, , 09:43 — REGNUM Автопроизводитель из ОАЭ Ajlani Motors представил в Дубае гиперкар Drakuma. Об сообщается на портале Motor.

Ajlani Drakuma Top Gear

Премьеру концепт кара лично провёл глава компании Башар Ажлани. Создавался арабский гиперкар пять лет.

Производительность авто будет превышать 1200 «лошадей». Однако главной «фишкой» машины станет её экстерьер. Дизайнеры выполнили концепт-кар в стиле дракона. Так, у новинки поднимающиеся, как крылья, двери и бампер с «клыками».

Ажлани отметил, что автокомпания намерена производить массовый вариант модели, которая будет выполнена в такой же стилистике.

Ожидается, что в Ajlani Drakuma будет использоваться много полимерного композитного материала. Ещё одной особенностью модели будет заднее расположение твин-турбо двигателя V8.

Ранее на конкурсе элегантности в Калифорнии прошла премьера 1577-сильного гиперкара Bugatti Centodieci на электрической тяге. Это самое дорогое авто Bugatti на сегодняшний день. Оно стоит 9 млн долларов.

Читайте также: Автомобиль Bloodhound LSR разогнался до 790 километров в час