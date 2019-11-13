Гуанчжоу, Китай, , 09:22 — REGNUM Концерн Daimler представит внедорожник Mercedes-Maybach GLS 21 ноября 2019 года в китайском городе Гуанчжоу. Об этом сообщает пресс-служба компании Mercedes-Benz.

Стоимость Mercedes-Maybach GLS будет составлять не менее 200 тыс. долларов, что сделает его самым дорогим авто, из производимых в Соединённых Штатах. На данный момент самым дорогим автомобилем в США является спорткар Honda NSX второго поколения, которое стоит 157 тыс. долларов.

Производить вседорожник будут на автопредприятии концерна Daimler в штате Алабама.

По предварительной информации, внедорожник получит два ряда кресел. Автомобиль будет предлагаться как с монолитным задним диваном, так и с двумя капитанскими креслами.

«Аромат цветущего османтуса, светлый и легкий, в окружении ноток нежной кожи и пряного чая. Эта элегантная смесь покоится на ложе из натуральной зелени», — сообщается в пресс-релизе автокомпании.

Продажи новинки начнутся уже в 2020 году.

Напомним, в октябре 2019 года российские автолюбители приобрели 3787 новых машин компании Mercedes-Benz, что на 15% больше прошлогоднего результата.

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