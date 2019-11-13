Вашингтон, , 08:38 — REGNUM Премьера электрического кроссовера в стиле Ford Mustang американская автокомпания Ford проведёт 18 ноября 2019 года. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Церемония пройдёт на международном автомобильном салоне в Лос-Анджелесе. Электрокар получит новейшую систему быстрой зарядки аккумулятора, которая может за 10 минут восполнять запас хода на 76 км (10% заряда батареи). А для того, чтобы зарядить электрический кроссовер на 80%, понадобится 45 минут.

Новинка будет выпускаться в двух модификациях. Первый вариант электрокроссовера будет доступен с запасом хода 484 км, а второй — 600 км (по стандарту WLTP).

Ранее автопроизводитель Ford и компания Changan Automobile создали научно-исследовательский центр для совместного предприятия Changan Ford, расположенного в китайском городе Чунцине. Совместное предприятие изготавливает машины под маркой Ford. Кроме того, до конца 2019 году предприятие Changan Ford должно начать сборку машин для бренда Lincoln.

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