Вашингтон, , 08:21 — REGNUM На церемонии вручения награды «Золотое рулевое колесо 2019» за Tesla Model 3 генеральный директор Tesla Илон Маск объявил о строительстве в Германии завода по производству электрокаров. Об этом сообщается на сайте издания Axel Springer.

Завод будет расположен рядом с берлинским аэропортом BER. Называться он будет Gigafactory 4. В самом же Берлине будут расположены инженерный и дизайнерский центры автокомпании. Это автопредприятие станет вторым полностью функционирующим заводом Tesla за пределами Соединенных Штатов.

На европейском автопредприятии Маск планирует производить электрокары Model 3 и Model Y.

Напомним, в январе 2019 года завод американской компании Gigafactory 3, расположенный в Китае, начал производить электрокары. За неделю на данном предприятии с конвейера выходят 3000 автомобилей Model 3. Вероятно, что объём выпуска для европейского завода Tesla может быть аналогичным или больше.

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