Анадырь, , 08:00 — REGNUM Совместное предприятие «Ростелекома» и «Росэлектроники» ООО «Булат» по итогам запроса котировок займётся проектированием и строительством волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) на Чукотку, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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«Булат», согласно данным госзакупок оказался единственным участников аукциона. При начальной максимальной цене контракта в 6,923 млрд рублей, по итогам торгов заключён контракт 6,849 млрд рублей.

Протяжённость подводной ВОЛС из Петропавловска в Анадырь — 2 220 км, срок реализации проекта — четыре года.

Предлагается два варианта прокладки интернета: с Магаданской области до Анадыря и от Камчатки до Чукотки.

Как сообщало ИА REGNUM, 100 труднодоступных населённых пунктов в Хабаровском крае уже обеспечены высокоскоростным интернетом.