Вашингтон, , 21:00 — REGNUM В американском штате Калифорния состоялся первый полёт перспективного самолёта Celera 500L, созданного компанией Otto Aviation Group, сообщает 12 ноября The Drive.

Полёт состоялся в городе Викторвилль. Исходя из того, что все данные по этому проекту строго засекречены, указанный полёт в реальности может быть не первым.

Никаких подробностей тестовых полётов не сообщается.

Работы по данному проекту ведутся Otto Aviation Group уже не менее 10 лет. На данный момент известно, что аппарат имеет экспериментальную регистрацию Федерального управления гражданской авиации США N818WM. Внешний вид самолёта напоминает пулю или авиабомбу с небольшими крыльями.

Аппарат оснащён турбовинтовым двигателем Raikhlin RED A03 в задней части фюзеляжа. По мнению экспертов, Celera 500L способен летать со скоростью 740−820 км/час, расходуя почти в десять раз меньше авиационного горючего.

О военных перспективах Celera 500L информации нет.

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