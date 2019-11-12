Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край, 12 ноября 2019, 17:40 — REGNUM В Комсомольске-на-Амуре лётчики пилотажной группы ВКС России «Русские витязи» провели контрольный облёт новых истребителей Су-35С.
Видеозапись была опубликована 12 ноября телеканалом «Звезда».
Напомним, четыре новых истребителя Су-35С были получены пилотажной группой на авиастроительном заводе в Комсомольске-на-Амуре.
Технические специалисты группы провели наземную проверку новых самолётов, после этого лётчики провели серию контрольных полётов на новых машинах.
Как сообщало ИА REGNUM, 12 ноября новые истребители были доставлены в пункт постоянной дислокации пилотажной группы «Русские витязи» в подмосковной Кубинке.
Напомним, истребитель Су-35 поколения 4++ является самым современным боевым самолётом авиапарка ВКС РФ пока продолжается изготовление первой партии новейших истребителей пятого поколения Су-57.
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