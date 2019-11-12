Кубинка, Московская область, , 16:29 — REGNUM Пилотажная группа ВКС России «Русские витязи» получила в своё распоряжение четыре истребителя Су-35С, сообщает 12 ноября пресс-служба российского Министерства обороны.

Уточняется, новые истребители приняты инженерно-техническими специалистами Центра показа авиатехники на авиастроительном предприятии в Комсомольске-на-Амуре. Самолёты проверены на качество сборки и функционирование систем и агрегатов.

Лётчики пилотажной группы осуществили контрольные полёты, после которых новые истребители были доставлены в пункт постоянной дислокации группы «Русские витязи» в подмосковной Кубинке.

Образцы авиатехники, ранее находившейся на вооружении группы, остаются в эксплуатации.

Как сообщало ИА REGNUM, истребитель Су-35 является самым современным российским боевым самолётом из имеющихся на вооружении ВКС РФ пока истребители пятого поколения Су-57 не начали поступать в строевые части.

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