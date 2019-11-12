Сеул, , 14:38 — REGNUM Южнокорейская компания Hyundai выпустила видео-тизер нового седана Aura. Видео опубликовано на канале компании в YouTube.

Продаваться новые седаны будут главным образом в Индии, где и будет организован выпуск этих автомобилей. Сообщается, что южнокорейская компания подготовила Aura в качестве замены модели Xcent. Представлена модель будет в ближайшее время.

Пока кроме тизера компания не сообщила никаких подробностей о новинке, однако модель уже несколько раз попадалась фотошпионам. Так, удалось разглядеть, что перед Aura будет схож с Grand i10 Nios.

Вполне возможно, что из-за принятого в Индии законодательства длина седана будет такая же, как и у модели Xcent — 3995 мм.

Напомним, компактный седан Hyundai Xcent выпускается в Индии с 2014 года. Пару лет назад автомобиль обновили, а в конце лета 2019 года вышел новый седан Xcent с приставкой Nios.

Читайте также: В Санкт-Петербурге тестируют португальский электробус