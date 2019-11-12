Вашингтон, , 14:32 — REGNUM Новый iPad Pro от компании Apple, оборудованный сенсорами, может выйти в начале 2020 года. Об этом 12 ноября сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на инсайдеров.

Ожидается, что компания выпустит устройство на рынок в первой половине 2020 года. Согласно предоставленной источником издания информации, новый iPad Pro будет оборудован двумя камерами и системой 3D-сенсоров, подобной Face ID, при помощи которой можно будет создавать «реконструкции помещений, предметов и фигур людей».

Ранее ИА REGNUM сообщило, что Apple планирует выпустить гарнитуру виртуальной и дополненной реальности в 2021 или 2022 году, а в 2023 году — очки дополненной реальности.

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