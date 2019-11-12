Вашингтон, , 14:27 — REGNUM ВВС США собираются в ближайшее время устранить очередной ляп в разработке новейших систем вооружений. Речь идёт об истребителях пятого поколения F-22 и F-35. Об этом пишет военный ресурс Defense-aerospace.com.

Оказывается, что F-22 и F-35 оснащены различными каналами передачи данных, которые работают на разных частотах и с несовместимым программным обеспечением. F-22 используют уникальный канал передачи данных Intra-Flight Data Link (IFDL), который работает только с другими F-22. А F-35 используют многофункциональный расширенный канал передачи данных Multifunction Advanced Data Link (MADL), который позволяет обмениваться данными только с другими F-35.

Военно-воздушные силы США в декабре 2019 года развернут первые две партии техники, призванные помочь F-22 и F-35 «говорить» между собой. Планируется продемонстрировать новый защищённый канал передачи данных от истребителя одной марки истребителю другой марки.

Канал передачи данных будет переводить информацию, которую отправляет одна платформа — например, местоположение, целеуказание и многое другое — в формат, который может обрабатывать другая. По словам чиновников ВВС США, система будет вводиться постепенно, обновления собираются делать каждые четыре месяца.