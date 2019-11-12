Вашингтон, , 12:14 — REGNUM Американский автопроизводитель Ford получил патент на технологию влагочувствительного сиденья. Информация о новинке появилась в Бюро по патентам и товарным знакам США.

Сообщается, что система имеет датчики в сиденье, которые измеряют влажность. В чехле кресла имеются несколько отверстий, через которые жидкость попадает в датчик. Сиденья с климат-контролем обычно эксплуатируются через две отдельные системы.

В случае необходимости, кресла нагреваются или охлаждаются. Нагрев сиденья производится с помощью резисторов, а охлаждается вентилятором, расположенным под подушкой.

Напомним, недавно компания Tesla представила похожую технологию, позволяющую подогревать и охлаждать сиденья.

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