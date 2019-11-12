Стокгольм, , 11:33 — REGNUM Шведская компания Cake выпустила электробайк, из деталей которого можно собрать верстак. Об этом сообщается на сайте New Atlas.

Cake electric utility moto New Atlas

Тираж необычного мотоцикла будет больше 1000 единиц. Из деталей байка его владелец сможет собрать магазинную тележку, верстак, платформу для караоке и многое другое.

Генеральный директор Cake Стефан Иттерборн сказал, что данная модель мотоцикла создана в связи с тем, что в мире проводится линия по замене автомобилей с бензиновыми и дизельными моторами на электрические агрегаты.

«Мы видим, что автомобили с ДВС запрещаются и заменяются электрическими. Скоро автомобили с бензиновым или дизельным мотором будут исключены из городского ландшафта», — отметил Иттерборн.

Имеются две модификации мотоцикла Lite и Plus. Версия Lite — это мопед весом 65 кг. Вторая модификация Plus является полноценным мотоциклом. Его максимальная скорость составляет 100 км/ч.

Напомним, в России больше всего мотоциклов было зарегистрировано в Краснодарском крае. На начало первого полугодия 2019 года там числилось 114,6 тыс. единиц мототехники. Это около 5% от всего мотопарка РФ.

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