Джакарта, , 11:04 — REGNUM Производитель французских самолетов Airbus, считает, что их самолеты A-400 M могут удовлетворить потребности индонезийских военных. Об этом, как сообщает Sindonews, было объявлено во время визита британских ВВС А-400 М в Джакарту.

«Мы благодарим британские ВВС за поддержку и успешную кампанию. Мы здесь, чтобы поддержать визит эскадрильи A-400 M в Индонезию», — заявил представитель Airbus Джон Пелисьер.

«Однако наше присутствие здесь свидетельствует о том, что мы считаем, что А-400 М могут удовлетворить потребности Индонезии как в тактическом, так и в стратегическом плане. Будь то гуманитарная помощь или перевозка крупных грузов», — продолжил он.

В отношении схемы оплаты Airbus открыт для изучения различных вариантов, которые соответствуют потребностям Индонезии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее начальник штаба ВВС Индонезии Юю Сутисна заявил, что воздушное пространство страны будет усилено новыми сверхсовременными самолетами от Lockheed Martin, F-16 Block 72 Viper, которые планируется ввести поэтапно с 2020 по 2024 годы.

Читайте также: Индонезия намерена приобрести американские самолеты F-16 Block 72 Viper