Шанхай, Китай, , 10:07 — REGNUM На международной китайской выставке China International Import Expo, которая проходила в Шанхае, представили уникальную черно-белую версию седана Aurus Senat. Об этом сообщается на сайте автовыставки.

Aurus Senat Motor

Левая и правая часть окрашены в чёрный и белый цвета. На окрашенной в чёрный цвет половине больше декоративных деталей из хрома, а на белой части авто эти элементы выполнены в чёрном и белом цветах. Таким образом, производитель показал разницу между прототипом на стадии разработки и серийной версией машины.

На автомобильном салоне представлены машины из 15 стран-партнеров Китая. Под машины из России китайская сторона предоставила около 1,5 тыс. квадратных метров автосалона.

Ранее компания Aurus представила модель Senat L700, оснащённую бронёй, которая предохраняет от выстрелов большинства бронебойных и бронебойно-зажигательных пуль. Броня также может защитить пассажира и водителя от пули снайперской винтовки Драгунова.

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