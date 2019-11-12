Москва, , 08:47 — REGNUM Новый атомный российский эсминец «Лидер» может получить дополнительную защиту. Так, предлагается изготовить некоторые конструкции с применением керамических и специальных тканевых материалов. Об этом сообщил руководитель отдела прочности и надёжности конструкции судостроительных конструкций Крыловского государственного научного центра Валерий Шапошников.

Читайте также: В США эсминцу «Лидер» предрекли статус самого вооружённого корабля

Как уточнил специалист, слова которого приводит ТАСС, подобные защитные конструкции уже прошли проверку, а их использование позволит существенно уменьшить массу защиты корабля.

Напомним, предварительный проект нового атомного российского эсминца «Лидер» представило Северное проектно-конструкторское бюро. Строить первый корабль такого типа начнут не ранее 2021 года.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее американское издание Military Watch спрогнозировало новейшему российскому эсминцу «Лидер» проекта 23 560 большое будущее. По данным издания, он обещает стать «самым серьёзно вооружённым военным кораблём в мире» и достойным конкурентом для потенциальных противников, по передовым характеристикам оставив далеко позади большинство существующих военных кораблей.

Читайте ранее в этом сюжете: Командование ВМФ России изучает аванпроект атомных эсминцев типа «Лидер»