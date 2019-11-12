Москва, , 08:08 — REGNUM Lada Vesta получила бесступенчатую автоматическую коробку передач, сочетающуюся с мотором H4M мощностью 113 «лошадей». Об этом сообщается в пресс-релизе АвтоВАЗа.

Новый мотор и коробку «автомат» получат все модели, кроме спортивной модификации. За движок и трансмиссию придётся доплатить 50 тыс. рублей.

Кроме нового движка, Lada Vesta AТ оснастили электрическим приводом зеркал заднего обзора. Их можно складывать как с пульта на ключе зажигания, так и при помощи кнопки на двери водителя.

Также появились электрообогрев руля, противотуманные фонари с функцией подсветки в повороте и бескаркасные очистители стекол. Уже в начальной комплектации предусмотрена система контроля устойчивости.

«На базовой версии LADA Vesta AТ седан в комплектации Classic с пакетом Start Plus в комплект оборудования входят кондиционер, 3-уровневый обогрев передних сидений, 2 подушки безопасности, задние дисковые тормоза, электронная система контроля устойчивости, охлаждаемый перчаточный ящик, центральный подлокотник с боксом и розеткой 12V для пассажиров», — говорится в сообщении.

Напомним, с января по октябрь 2019 года российские автолюбители приобрели 295 437 легковых и легких коммерческих автомобилей Lada. Это на 1,5% превышает прошлогодний уровень. При этом в октябре текущего года в РФ было реализовано 30 237 автомобилей Lada, что на 6% меньше, чем за аналогичный период 2018 года.

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