Нью-Дели, , 07:55 — REGNUM Контракт общей стоимостью 200 млрд рупий на создание 464 танков Т-90С подписало министерство обороны Индии с управлением артиллерийских заводов, 11 ноября сообщает издание Jane's 360.

Танки с индийским названием Bhishma будут производиться по российской лицензии. Их выпуском займется завод на юге Индии. Реализация проекта продлится от четырех до пяти лет.

Контракт является частью договоренности о создании одной тысячи танков Bhishma.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 сентября стало известно о намерении запустить производство российских пассажирских самолетов Ил-114 на заводе в Индии.

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