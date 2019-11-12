Токио, , 06:33 — REGNUM Японская корпорация тяжелого машиностроения Mitsubishi Heavy Industries представила правительству Японии два варианта отправки грузовых космических кораблей к международной станции, которая может начать работу на орбите Луны после 2025 года, сообщает агентство Kyodo.

Оба варианта затрагивают модификацию тяжелой ракеты-носителя H-3. Саму ракету планируют ввести в эксплуатацию в 2020 году для запусков беспилотных грузовых кораблей к Международной космической станции (МКС), однако ее мощность для полетов к Луне является недостаточной. Поэтому корпорация рассматривает варианты модернизации ракеты.

Один из вариантов — доставка космического грузовика в виде двух частей, которые будут собираться на месте. Однако этот вариант потребует разработки новых технологий дистанционного управления. Второй вариант — увеличение мощности H-3 примерно в два раза. В таком виде ракета сможет доставлять к Луне тяжелые грузы. Ее планируют разработать и подготовить к эксплуатации к 2030 году.