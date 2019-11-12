Токио, , 05:55 — REGNUM Исследовательский зонд «Хаябуса-2», изготовленный в Японии, завершит сбор образцов на астероиде Рюгу 13 ноября, сообщает агентство Kyodo со ссылкой на японского министра образования, культуры, спорта, науки и технологий Коити Хагиуду.

По его словам, полученные на астероиде материалы помогут учёным приблизиться «к разгадке тайн происхождения жизни в Солнечной системе».

Отмечается, что обратный путь на Землю займёт у зонда примерно год. Перед вхождением в атмосферу он отделит капсулу, которая приземлится в запретной зоне Вумера на территории Австралии.

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